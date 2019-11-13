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13 Kasım 2019 Çarşamba 10:02:04 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 10:21:46

Konyaspor Aykut Kocaman ile galibiyet hasreti çekiyor

Bu sezon ligde ve kupada hüsran yaşayan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman'ın performansı tartışmalara yol açtı. Topladığı puanların yanı sıra oynatılan futbolun da tepki çektiği Anadolu devinde, taraftarlar neredeyse her maç takımını protesto eder hale geldi.

TM Dijital - Emre KACAN

Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı performansının yanı sıra Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi Eyüpspor'a elenerek veda etmenin üzüntüsünü yaşayan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman'ın performansı tartışılmaya başlandı. Geçtiğimiz sene 23 Kasım'da göreve geldiği Konyaspor'da büyük beklentilerle yola çıkan Kocaman, ilk 7 maçında 21 puanın 14'ünü alarak tatminkar bir giriş yapsa da, daha sonrasında başlayan çöküş süreci bu sezon hala daha devam ediyor.

SON 26 MAÇTA 4 GALİBİYET

Öyle ki Aykut Kocaman'ın Konyaspor'u, geçen sezonun son 15 maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Konyaspor bu sezon da oynadığı 11 maçta 3 galibiyet alabildi ve TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor'a elenerek Türkiye Kupası'na 4. turda veda etti. Böylece tecrübeli teknik adam ligde çıktığı son 26 maçta sadece 4 galibiyet alamanın yanı sıra kupaya da erkenden veda etmış oldu.

TARAFTARLARIN SABRI TAŞTI

Konyasporlu taraftarlar her ne kadar geçmişteki başarıları sebebiyle Aykut Kocaman'ın bu kötü grafiğine sabrediyor olsa da, alınan sonuçların yanı sıra sahada oynanan oyun da sabırları taşırmış vaziyette. Son 4 maçta 3 mağlubiyet 1 beraberlik alan Konyaspor, bu 4 karşılaşmada rakip kaleye sadece 8 şut atabildi. Ayrıca oyun olarak da sürekli yana ve geriye oynayan takım özellikle iç saha maçlarında yoğun protestolara maruz kaldı.

BEŞİKTAŞ İLE KADER MAÇI

Ligde topladığı 13 puanla 11. hafta itibariyle 12. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor için Milli ara sonrası iç sahada oynanacak olan Beşiktaş karşılaşması adeta erken final niteliği taşıyor. Kendi taraftarı üzerinde kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak olan Yeşil Beyazlılar, olası kötü sonuçta Aykut Kocaman'ın istifasını isteyebilir.

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