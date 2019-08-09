Konoplyanka’dan transfer şifresi

GÜNEŞ

■ Ukraynalı yıldızın kısa süre içerisinde seneliği 3 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesaplarından şifreler paylaşmaya da devam ediyor. Dün Schalke teknik ekibinde biri Türk, ikisi Alman 3 arkadaşıyla poz veren Konoplyanka, Türkiye bayrağı emojisi kullandı. Öte yandan, Manchester City’nin Ukraynalı yıldızı Zinchenko, Konoplyanka’ya “Come to Beşiktaş” diye mesaj attı.