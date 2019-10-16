Komandolarımızdan Millilere mesaj: 'Selamınızı aldık'

Komandolarımızdan, kendilerine selam gönderen Milli takımımıza ve şampiyon sporcularımıza tüyleri diken diken eden mesaj geldi. İşte Savunma Bakanlığı hesabından paylaşılan o video:



"Selamlarınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız!"

Komandolarımızdan, kendilerine selam gönderen Milli takımımıza ve şampiyon sporcularımıza tüyleri diken diken eden mesaj:



"Selamlarınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız!"@tcsavunmapic.twitter.com/Bd8Ji4A5sh — Güneş Spor (@SporGunes) October 16, 2019