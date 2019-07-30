Komando kampı bitti

GÜNEŞ

■ CİM BOM’UN yurt dışı kampı dün bitti. Sarı-Kırmızılılar kampta adeta komando eğitiminden geçtiler. Sıkı bir kamp yapan Aslan, teknik ve taktik açıdan da sezona yavaş yavaş hazır hale gelmeye başladı. Leipzig, Augsburg ve Bordeaux takımlarıyla hazırlık maçı oynayan Galatasaray, bu karşılaşmalardan ilk ikisini kaybederken, Terim’in öğrencileri kapanışı Bordeaux galibiyetiyle yaparak taraftarların moralini yükseltti.

BABEL FARK YARATTI

■ GALATASARAY’IN 12 gün süren kampına damga vuran isimlerin başında Ryan Babel geldi. Sarı-Kırmızılı takımın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 32 yaşındaki yıldız futbolcu gelir gelmez ağabeylik misyonunu üstlenmesinin yanı sıra fiziksel seviyesi, kalitesi ve işlevselliğiyle dikkat çekti. Leipzig ile oynanan hazırlık maçında 2 gol kaydeden Ryan Babel, Bordeaux'ya karşı da harika bir topuk golüne imza attı.