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24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 23:24:05

'Kolay bir seçim oldu'

Fernando’nun yerine transfer edilen 26 milyon euroluk kiralık futbolcu Steven Nzonzi, “Çok teklif vardı. Galatasaray’ı tercih ederken çok zorlanmadım, basit bir seçim oldu” dedi.

GÜNEŞ

■ G.SARAY’IN, AS Roma’dan kiraladığı Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, Sarı-Kırmızılı takımı tercih ederken zorlanmadığını söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına konuşan 30 yaşındaki futbolcu, “Çalışanlar dahil, tüm takım arkadaşlarım bana çok fazla yardımcı oldu. Burada bir aile gibiyiz. Onlara teşekkür ediyorum. Galatasaray iyi bir takım ve çok da kaliteli oyunculara sahip” dedi.

TERİM BÜYÜK HOCA

 ■ NZONZİ, teknik direktör Fatih Terim’in büyük bir kariye sahip olduğunu vurgulayarak, “Terim’in çok önemli bir hoca olduğunu biliyorum. Hem takım hem de ülke adına büyük işler yaptığını biliyorum. Onun istediklerini yapmak için, takım ve taraftarımız için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray’ın muhteşem bir taraftarı var. Ben bunu daha önce birçok oyuncudan duydum ve birçok videodan gördüm. Sezon boyunca onlar için en iyisini yapmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

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