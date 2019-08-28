28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:18:07 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:20:18
Kolarov'dan vazgeçen F.Bahçe Arana'ya yöneldi
Uzun süredir peşinde olduğu Alexandar Kolarov’u Roma’nın bırakmaması sonrası transferden kesin olarak vazgeçen Fenerbahçe yeni bir isme yöneldi.
Sarı-Lacivertliler’in Sevilla formasını giyen Guilherme Arana için devreye girdiği belirtildi. Geçen sezon başında 11 milyon Euro karşılığında Corinthians’tan Sevilla’ya transfer olan 22 yaşındaki futbolcu 22 resmi maçta oynadı. Reguilon transferi sonrası kadroda kendisine yer bulamayan Arana için Kanarya kiralama teklifi yaptı. (Star Spor)
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