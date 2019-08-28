Kolarov'dan vazgeçen F.Bahçe Arana'ya yöneldi

Sarı-Lacivertliler’in Sevilla formasını giyen Guilherme Arana için devreye girdiği belirtildi. Geçen sezon başında 11 milyon Euro karşılığında Corinthians’tan Sevilla’ya transfer olan 22 yaşındaki futbolcu 22 resmi maçta oynadı. Reguilon transferi sonrası kadroda kendisine yer bulamayan Arana için Kanarya kiralama teklifi yaptı. (Star Spor)