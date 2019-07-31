Kolarov'dan Fenerbahçe kararı

TM Dijital Haber Merkezi

Transferi için yaklaşık 1 aydır yoğun çaba sarfettiği gibi yıldız futbolcunun menajerini İstanbul’da ağırlayan Ali Koç’a Kolarov’dan kötü haber geldi.

SPİNAZZOLA VE KOLAROV FORMA REKABETİ YAŞAYACAK

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Yaklaşık 3 hafta önce Juventus’tan alınan Leonardo Spinazzola transferiyle umutlanan Fenerbahçe, Kolarov’un bırakılacağını düşünürken Paulo Fonseca’nın kadro yapılanması hakkında İtalyan basınına verdiği bilgiler sarı lacivertli yönetimi hayal kırıklığına uğrattı. 30 milyon euro’ya transfer edilen 26 yaşındaki sol kanat Spinazzola’yı ilk 11’de oynatmayı planlayan Fonseca’nın Kolarov’u alternatif oyuncu olarak kullanmayı düşündüğü ortaya çıkarken, tecrübeli teknik adamın Davide Santon’u ise üçüncü plana attığı öğrenildi.

33 yaşında olmasına rağmen geçtiğimiz sezon 43 maçta 9 gol 2 asistlik performansıyla parmak ısırtan ve Roma’yla 1 yıl daha kontratı bulunan Kolarov’u kesinlikle bırakmayı düşünmeyen İtalyanların kapılarını sadece Fenerbahçe’ye değil, İnter’e de kapattığı ifade edilirken, Sırp yıldızın yaşanan son gelişmelerin ardından Serie A’da kalmaya ikna olduğu belirtildi.