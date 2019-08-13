Kolarov defteri kapandı

GÜNEŞ

Roma, Sırp oyuncuyu satmama kararı aldı. İtalya’dan eli boş dönmek isteyen Fenerbahçe ise Beşiktaş’ın da bir ara görüşme yaptığı Lazio’lu Riza Durmisi'yi yöneldi. Başkent ekibi tarafından yeni sezon planlamasına dahil edilmeyen Danimarkalı oyuncuyla görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. İtalya’dan gelen bilgilere göre ise taraflar prensip anlaşmasına vardı.