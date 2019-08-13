13 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:32:44
Kolarov defteri kapandı
SARI-Lacivertliler’in uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Alexsandar Kolarov’dan kötü haber geldi.
GÜNEŞ
Roma, Sırp oyuncuyu satmama kararı aldı. İtalya’dan eli boş dönmek isteyen Fenerbahçe ise Beşiktaş’ın da bir ara görüşme yaptığı Lazio’lu Riza Durmisi'yi yöneldi. Başkent ekibi tarafından yeni sezon planlamasına dahil edilmeyen Danimarkalı oyuncuyla görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. İtalya’dan gelen bilgilere göre ise taraflar prensip anlaşmasına vardı.
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