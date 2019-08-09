Kolarov’dan kötü haber

GÜNEŞ

■ Il Romanista Gazetesi'nden Roma Muhabiri Dario Moio, Fenerbahçeli taraftarları üzecek açıklamalarda bulundu. Moio, “Kolarov, Bilbao karşısında çok iyi bir performans sergiledi. İyi performansını güzel bir golle süsledi. Bu saatten sonra artık ‘Kolarov, kesin Roma’da kalıyor’ diyebilirim” ifadelerini kullandı.