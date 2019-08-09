09 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 00:27:08
Kolarov’dan kötü haber
SARI-Lacivertliler’in anlaşmaya vardığı futbolculardan Kolarov, takımının Athletic Bilbao ile oynadığı hazırlık maçında müthiş bir frikik golüne imza attı.
GÜNEŞ
■ Il Romanista Gazetesi'nden Roma Muhabiri Dario Moio, Fenerbahçeli taraftarları üzecek açıklamalarda bulundu. Moio, “Kolarov, Bilbao karşısında çok iyi bir performans sergiledi. İyi performansını güzel bir golle süsledi. Bu saatten sonra artık ‘Kolarov, kesin Roma’da kalıyor’ diyebilirim” ifadelerini kullandı.
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