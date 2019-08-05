Kolarov’da pürüz çıktı

GÜNEŞ

■ AS Roma kulübü 33 yaşındaki sol bek için bonservis isteyince görüşmeler yeniden başa döndü. Sarı-Lacivertli yönetim, İtalyan kulübüne bonservis ödemek istemiyor. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan yıldız ismin 3+1 yıllık sözleşme isteği kabul edildi. Ancak menajerine “Bonservis sorununu siz halledin” dendi. Roma yönetimi geri adım atmayınca yeniden beklemeye geçildi. Öte yandan, yeni transfer Deniz Türüç dün takımla ilk antrenmanına çıktı.