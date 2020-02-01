  • Bist 100
    119140
  • Dolar
    5,9856
  • Euro
    6,6400
  • Altın
    305,0370
İstanbul
3 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarda bulunuyor Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarda bulunuyor
Apple'dan son dakika Çin kararı! Mağazalar 9 Şubat'a kadar kapatıldı Apple'dan son dakika Çin kararı! Mağazalar 9 Şubat'a kadar kapatıldı
Çin'den gelen Türklerin karantina altında tutulacakları hastane belli oldu Çin'den gelen Türklerin karantina altında tutulacakları hastane belli oldu
Adana'da vahşet! Paramparça halde bulundu Adana'da vahşet! Paramparça halde bulundu
Türk bayrağı yırtan Yunan vekile Aliyev'den cevap: O parmakları kırarız Türk bayrağı yırtan Yunan vekile Aliyev'den cevap: O parmakları kırarız
Samsun-Ordu kara yolunda heyelan Samsun-Ordu kara yolunda heyelan
MSB:"Uçağımız, Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur’da gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından Etimesgut/Ankara için kalkış yaptı. " MSB:"Uçağımız, Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur’da gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından Etimesgut/Ankara için kalkış yaptı. "
12 metrelik kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı 12 metrelik kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı
Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
THY Çin'den son yolcularını İstanbul'a taşıdı THY Çin'den son yolcularını İstanbul'a taşıdı
İstanbul'da minibüs alev alev yandı İstanbul'da minibüs alev alev yandı
İstanbul’da korku dolu anlar! Birden alev alev yandı İstanbul’da korku dolu anlar! Birden alev alev yandı
ABD, ordusuna kendini yok eden mayın yerleştirilmesine izin verdi ABD, ordusuna kendini yok eden mayın yerleştirilmesine izin verdi
Kobe'nin ölümü sonrası Los Angeles Lakers ilk maçına çıktı Kobe'nin ölümü sonrası Los Angeles Lakers ilk maçına çıktı
Evlerinde uyuşturucu ile yakalanan çiftten akılalmaz savunma: Cinsel gücü artırmak için aldık Evlerinde uyuşturucu ile yakalanan çiftten akılalmaz savunma: Cinsel gücü artırmak için aldık
Samsun'da Irak uyruklu kadının ölümü şüpheli ölümü Samsun'da Irak uyruklu kadının ölümü şüpheli ölümü
Annelere 2724 TL harçlık! İşte İŞKUR annelere harçlık programı için istenen şartlar Annelere 2724 TL harçlık! İşte İŞKUR annelere harçlık programı için istenen şartlar
Stoper transferi yapamayan Galatasaray, ligin ikinci yarısı için büyük risk aldı Stoper transferi yapamayan Galatasaray, ligin ikinci yarısı için büyük risk aldı
BDDK'dan "kuyumcu" açıklaması! Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin BDDK'dan "kuyumcu" açıklaması! Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
Beşiktaş'ın Kevin-Prince Boateng transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı Beşiktaş'ın Kevin-Prince Boateng transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Brexit paylaşımı: AB'nin cazibesi kalmıyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Brexit paylaşımı: AB'nin cazibesi kalmıyor
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Plan yapanlar dikkat Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Plan yapanlar dikkat
Frankfurt otomobil fuarı tarih oldu Frankfurt otomobil fuarı tarih oldu
ABD Türkiye'ye karşı tehdit olarak kullanıyordu! F-35'ler sınıfta kaldı ABD Türkiye'ye karşı tehdit olarak kullanıyordu! F-35'ler sınıfta kaldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Şubat 2020 Cumartesi 11:05:18 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 11:07:31

Kobe'nin ölümü sonrası Los Angeles Lakers ilk maçına çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, unutulmaz oyuncusu Kobe Bryant'ın ölümünün ardından oynadığı ilk maçta Portland Trail Blazers'a 127-119 yenildi.

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Lakers-Trail Blazers mücadelesi öncesi aralarında Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da bulunduğu, 26 Ocak'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden 9 kişinin anısına tören düzenlendi.

Staples Center'daki tüm koltuklara Bryant’ın giydiği 8 ve 24 numaralı Lakers formaları koyuldu. ABD'li şarkıcı Usher, "Amazing Grace" şarkısını seslendirdi.

Ulusal marş sırasında göz yaşlarına hakim olamayan Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, giydiği 24 numaralı formayla duygusal bir konuşma yaptı. Sonrasında ise salondaki monitörlerden 41 yaşında ölen Bryant'ın oynadığı maçlar ve verdiği demeçlerden oluşan video gösterildi.

Misafir ekip Trail Blazers, all-star oyuncu kurucusu Damian Lillard'ın 48 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ürettiği mücadeleyi, 127-119 kazandı. Hasan Whiteside da 30 sayı, 13 ribaunt, 5 blokla galibiyete katkıda bulundu.

Lakers'ta Anthony Davis 37 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 5 blok, LeBron James ise 22 sayı, 10 asist, 8 ribauntla mücadele etti.

- Irving'den 23'te 19 isabetle 54 sayı

Brooklyn Nets, seyircisi önünde çıktığı Chicago Bulls karşılaşmasından, Kyrie Irving'in etkileyici performansı sayesinde 133-118 galip ayrıldı. Irving, 23'te 19 isabetle attığı 54 sayının yanı sıra 5'er ribaunt ve asist üretti.

Bulls'ta Zach LaVine 22 sayı, 8 asist, Luke Kornet 19 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

- Bucks 9 maç sonra kaybetti

Denver Nuggets, lig lideri Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 127-115 yenerek rakibinin 9 karşılaşmalık galibiyet serisine son verdi.

9 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Nuggets'ta 24 sayı, 8 asist, 7 ribauntla oynayan Will Barton ve 15 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle mücadele eden Nikola Jokic öne çıktı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 31 sayı, 16 ribaunt, 9 asist ve Khris Middleton'ın 24 sayı, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Ersan İlyasova ise 3 sayı kaydetti.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 92-105

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 128-121

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 133-118

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 139-111

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 115-127

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 107-111

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 119-127

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ