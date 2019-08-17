Kjaer Sevilla'nın maç kadrosunda yok

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Simon Kjaer, takımı Sevilla'nın La Liga'da Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.



Sevilla, La Liga'nın ilk haftasında oynayacakları Espanyol maçının kadrosunu açıklarken Simon Kjaer'e yer vermedi.



BANEGA, İLK MAÇI KAÇIRIYOR



Kadroda ayrıca Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Ever Banega da geçen sezondan kalma kart cezası nedeniyle yer almadı. Ayrıca sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Fernando, kadroda kendisine şans buldu.