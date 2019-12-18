'Kızları darp etmek için sahaya girdi'

Kadınlar 2. Ligi 5. hafta erteleme mücadelesinde Dudulluspor ile Akdeniz Nurçelik Kulübü karşı karşıya gelirken, Akdeniz Nurçelik Kulübü Başkanı Nurcan Çelik, karşılaşmanın seyircisiz ve tarafsız sahada yeniden oynanmasıyla ilgili olarak TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na başvuruda bulundu. Karşılaşmada yaşananlarla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Nurcan Çelik, “Maç güzel başlamıştı ancak 65. dakikada savunma oyuncumuza yapılan kasti bir müdahale sonrasında saha içinde gelişen bir aksiyon oldu. Daha sonrasında milli sporcunun yaptığı bu sportmenlik dışı hareketi, abisi desteklemek için saha içine müdahale etmek adına girdi. Saha içine girerken de, saha kenarında seyircilerin içeriye girmeyi engelleyen yöneticimiz Umut Sarıaltun’u darp etti. Biz ne olduğunu anlayamadık. Saha içine baktığımızda Zeynep isimli oyuncunun bizim sporcumuzu saçından sürüklediğini gördük, sonrasında saha kenarına baktığımızda da yöneticimiz kenarda ağzı burnu kan içinde kalmıştı. Şaşkınlıktan ne yapacağımızı şaşırdık” ifadelerini kullandı.

“Yöneticimiz korkudan şikayetçi olamadı”

Yönetici Umut Sarıaltun’un korkudan şikayetçi olmadığını söyleyen Nurcan Çelik, “Yöneticimiz karakola şikayetçi olmaya gitti ancak orada tek başına olduğundan ve kapıda da birçok kişi olduğundan, ikinci bir darp korkusu nedeniyle orada şikayetçi olmaktan vazgeçti. Ancak sonrasında şikayetçi oldu. Olay olduktan sonra hastaneye gitti ve darp raporu aldı. Çok yakışık almayan durumlar oldu. Adımızın da geçmesi bizi üzdü. Ancak böyle olayların bir daha olmaması adına TFF’nin de bunlara önlem alması gerekiyor. Umarım bir daha olmaz. Yaşanan durum da cezasız kalmamalı” dedi.

Yaşananlara dikkat çekerek sözlerini sürdüren Çelik, “Kadınlar Ligi’nde erkeklerin, kızları darp etmek için sahaya girmesi soru işareti. Bu kişinin elinde delici, kesici alet olsaydı, biz savunmasız kadınlar olarak orada ne yapacaktık? Sonradan düşününce akıl sır erdiremiyoruz. Erkek maçı olsa belki güçler dengeli dersiniz ama bir kadın sporcu, erkek karşısında ne yapabilir ki? Şaşkınım bu duruma. Bu durumun kesinlikle cezasız kalmamasını istiyoruz ve bir de bu olayların yaşandığı andan sonraki süreyi tekrar oynamak istiyoruz. Kulüp olarak böyle bir talebimiz var. Saçınız çekilmiş, oyuncunuz sakatlanmış, ağlıyorsunuz ve bir şiddet söz konusu, tribünlerde de ağza alınmayacak küfürler var ve bu baskıda siz top oynayıp sonlara doğru gol yeyip mağlup oluyorsunuz. Zaten kazanıp orada çıksaydık ne olacaktı, başımıza ne gelecekti bilmiyoruz. Çocuklar da birbirlerine ‘İyi ki mağlup olduk da sapasağlam evimize döndük’ dediler” diye konuştu.

“Ağza alınmayacak küfürler edildi”

Karşılaşmanın zorlu bir maç olacağını ve rakiplerinin de güçlü bir ekip olduğunu ifade eden Çelik, “Biz bu hadiseyi daha önce minikler liginde de yaşamıştık. 12-13 yaş grubunda, bu rakibimizle final maçı oynamıştık. Bu haftaki maçta tribünde olan veliler, geçtiğimiz senelerde küçücük kızlara ağza alınmayan küfürler etmişti ve bunu duyan bir sporcu velisi de, küfür edene silah çekmişti. Bu durum 2-3 sene önce olmuştu. Aynı veliler, bugün yine sahnede rol almış oldular. Ben saha içinde emniyet gücü göremedim. En son karakola gittiğimde gördüm. Yöneticimiz darp edilirken de emniyet gücü göremedim. Tellere yapıştırmışlar ve tekme-tokat dövmüşler. Yöneticimiz baygın haldeydi, saha içinde de kızımız baygın halde, sinir krizi geçirmiş kızımız. Hangisine koşacağımızı şaşırdık. Biz de yedek kulübesi olduğu gibi kadın ve erkek yönetici de yok saha içinde yer alan. Ne yapacağımızı şaşırdık o anda. Bütün raporlarımızı disiplin kuruluna sunacağız. Hem Allah’a havale ediyoruz hem de TFF’nin gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz. Bugün bizim başımıza gelen belki de daha felaket şekilde başka bir takımın da başına gelecektir. Dilerim bu durum tekrar yaşanmaz ama bu kişilerin de cezasız kalmamasını istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Aycan Gizmen: “Yaşananları henüz üzerimizden atamadık”

Akdeniz Nurçelik Kulübü Yöneticisi olan ve aynı zamanda savunma oyuncusu Cennet Gizmen’in annesi olan Aycan Gizmen de, rakip takımın 9 numaralı oyuncusunun kendi futbolcularının saçını çektiğini ifade ederek, “Çok şiddetli oldu bu hareket. Sonrasında ne olduysa tribünden gelenler oldu. Ben de o can havliyle, kapıyı kapatayım dedim ama bir baktım Umut hocamızın üzerine 6-7 kişi çullanmış, tekme atıyorlar, yumruk atıyorlar. Ben de araya girdim, ellerimi açıp ‘Yapmayın, böyle olmaz’ dedim. Sonrasında durdular ama adam kendinde değildi. Ellerimde tırnak izleri var. Sahaya döndüğümde, sporcunun abisi sahaya girmiş, onları çıkarmaya çalıştık. Korkunç bir durum yaşadık. Benim kızım 16 yaşında. Çok korktuk ve maçın çıkışı da var dedik. Orada emniyet de vardı ancak müdahale bile edemediler, o kadar hızlı oldu. Kadın sporu daha narin olması gerekirken, bu duruma çok üzüldük. Üzerimizden atamadık henüz. Kızım da çok üzüldü. Diğer kızım da tribündeydi ve duymadığı küfürler kalmadı. Sporda hiç olmaması gereken bir talihsizlik yaşandı” diyerek yaşananları ifade etti. (İHA)