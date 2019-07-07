Güreşlerin devam ettiği sırada protokol tribünü önüne kurulan masada belediye encümenince ihale başlatıldı.

İhaleye uzun süredir güreş ağalığı yapan iş adamı Seyfettin Selim'den başka katılan olmadı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan 2020 yılının Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığı için ihaleyi 222 bin lirayla açtı. Seyfettin Selim ağalık bedelini 661 bin liraya kadar yükseltti.

Ağalık ihalesini kazanan iki altın kemerli Seyfettin Selim, Kırkpınar ağalığını severek, isteyerek yapmak isteyen ağa adayı çıkana kadar ağa olmaya devam edeceğini söyledi.

Yeniden ağa seçilen Seyfettin Selim, protokolle poz vermesi sonrası davul zurna ile meydanı dolaştı, seyircileri selamladı.

Son yıllarda Kırkpınar ağalığı bedelleri şöyle:

Ağalık ihale yılı İhaleyi alan ağa Ağalık bedeli

2008 Seyfettin Selim 400 bin lira

2009 Seyfettin Selim 250 bin lira

2010 Seyfettin Selim 322 bin lira

2011 Seyfettin Selim 222 bin lira

2012 Seyfettin Selim 200 bin lira

2013 Süleyman Mecek 807 bin lira

2014 Seyfettin Selim 522 bin lira

2015 Seyfettin Selim 361 bin lira

2016 Seyfettin Selim 400 bin lira

2017 (iptal edildi) Ahmet Çetin 1 milyon 522 bin lira

2017 Seyfettin Selim 222 bin lira

2018 Seyfettin Selim 722 bin lira

2019 Seyfettin Selim 661 bin lira

Seyfettin Selim kimdir?

Seyfettin Selim, Selim İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kurucusu ve Müdürü’dür. Seyfettin Selim 1 Ağustos 1967 yılında Sakarya’nın Kaynarca İlçesine bağlı Yeşilova köyünde bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çok genç yaşlarda inşaat sektörüne yöneldi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 10 kez güreş ağalığı yapan 2 altın kemer sahibi Seyfettin Selim, bu yıl da ağalığı aldığı için 3. Kemere hak kazandı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin rekortmen ağası Seyfettin Selim, ağalığa bugüne dek 3 milyon 700 bin lira ödemişti. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kuralları gereği üst üste 3 yıl ağalık yapanlara verilen altın kemer ödülünü iki kez alan Seyfettin Selim, Kırkpınar'ın tek iki altın kemerli ağası olarak tarihe geçti