31 Ekim 2019 Perşembe 16:27:33 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 16:30:50
Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi
TFF 2.Lig Beyaz Grup takımı Kırklarelispor, Türkiye Kupası 4. Turu'nda Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'nü 1-0 yenerek eledi.
Ankaragücü, 2. Lig ekibi Kırklarelispor'a 1-0 mağlup olarak Türkiye Kupası'na 4. turda veda etti.
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