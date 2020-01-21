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21 Ocak 2020 Salı 18:55:24 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 18:56:09

Kırklarelispor kupada 4 büyükleri istiyor

Türkiye Kupası’nda Başakşehir’i eleyerek çeyrek finale kalan GMG Kırklarelispor’da Başkan Volkan Can, "Çeyrek finalde gönlümüzden önce Fenerbahçe geçiyor. 4 büyüklerden birini istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir ile sahasında 0-0 beraber kalan ve adını çeyrek finale yazan GMG Kırklarelispor'da bayram havası yaşanıyor. Büyük zafer sonrası açıklamalarda bulunan Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, "Bugün 10 bine yakın seyircimiz bizi destekledi. Kırklareli ile Trakya'mız bir bütün oldu. Kupada son 8'e kaldık. İnşallah dört büyüklerden birini şehrimize getirmek istiyoruz. Medipol Başakşehir çok güçlü bir ekip. Üç kulvarda yarışıyorlardı ve biraz zorlanıyorlardı. Oyuncularımız büyük özveri gösterdi. Kadromuz kısıtlı ama taraftarımız her zaman arkamızdaydı. Onları gururlandırmak bizim için büyük mutluluk" açıklamasını yaptı.

"Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi istiyoruz"

Kupada bir sonraki turda Fenerbahçe ile eşleşmeyi çok istediklerini belirten Başkan Can, "Çeyrek finalde gönlümüzden önce Fenerbahçe geçiyor. 4 büyüklerden birini istiyoruz. Onlar gelince bu stadyum tıklım tıklım dolacak. Ayakta seyirci de alabiliriz. Karnaval havasında maç izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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