Kimseye kolay değil

GÜNEŞ

CAMİAYA SESLENECEK

■ F.BAHÇE Kadın Basketbol Takımı ilk kez isminin önüne isim sponsoru aldı. Öznür Kablo Fenerbahçe olarak mücadele edecek olan Sarı-Lacivertliler, dün Ülker Stadı’nda bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Törende konuşan başkan Ali Koç, maddi olarak 2019-2020 sezonunun hiçbir kulüp için kolay olmadığını söyledi. Koç, kulüplerin durumunun her geçen sene daha da zorlaştığını vurgulayarak, “Önümüzdeki günlerde milli maç arasında camiaya sesleniş yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.

RAKİPLERİMİZ KÜÇÜLÜYOR

■SARI-Lacivertli kulübün başkanı, “Sponsorun büyüğü küçüğü yok. Rakiplerimizin küçülmeye gittiği ortamda Aziz Bey'in (Yıldırım) koyduğu vizyon içerisinde büyük bir kulüp olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazen taraftarlarımız 'Amatörleri bırakın futbola odaklanın' diye bize kızıyor. Bu bir anlayış ve duruş... Buralara yapılan yatırımları alıp futbola yatırma durumu yok. Bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.