13 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:36:22
Khedira'ya onay çıkmadı
FENERBAHÇE’NİN aylardır transferi için uğraş verdiği Sami Khedira’ya teknik direktör Maurizio Sarri’den onay çıkmadı.
GÜNEŞ
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre tecrübeli çalıştırıcı, hazırlık maçlarında performansından memnun kaldığı Alman yıldızın takımda kalmasını istedi. Khedira’nın da Sarri ile görüşme yaptıktan sonra gelen tekli eri reddettiği bildirildi.
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