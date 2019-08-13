Khedira'ya onay çıkmadı

GÜNEŞ

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre tecrübeli çalıştırıcı, hazırlık maçlarında performansından memnun kaldığı Alman yıldızın takımda kalmasını istedi. Khedira’nın da Sarri ile görüşme yaptıktan sonra gelen tekli eri reddettiği bildirildi.