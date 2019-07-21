Khedira’yla söz kesildi
TRANSFER çalışmalarını sürdüren F.Bahçe, Juventus’un Tunus asıllı Alman yıldızı Sami Khedira ile söz kesti.
GÜNEŞ
■ İtalyan basınında yer alan haberde 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Juventus kadrosunda düşünülmediği ve Sarı-Laciverliler ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtildi. Juve ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyla bir süredir ilgilenen Damien Comolli’nin, İtalyanlar’la bonservis konusunda el sıkıştığı, Khedira’nın menajeriyle de sözleşme detayları üzerine konuştuğu öğrenildi. Khedira 2015 yılında Real Madrid’den Juventus’a transfer olmuştu
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