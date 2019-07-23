Khedira hamlesi

GÜNEŞ

■ GALATASARAY’DAN dev harekat… Orta sahasında takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da listesinde yer alan Sami Khedira için düğmeye bastı… Juventus’un yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Alman yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Galatasaray yönetimi, İtalyan temsilcilerle masaya oturdu. Gelen bilgilere göre taraflar yapılan pazarlıklarda sona yaklaştı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

■JUVENTUS ile prensip anlaşmasına varan Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga’dan da talipleri olan Khedira’yla görüşmelerini sürdürüyor… Masaya Şampiyonlar Ligi kartını koyan Cim Bom, transferde büyük mesafe kat etti. Khedira transferinin hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor. Oyuncuya yıllık 2.5 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşme teklif edildiği ve Tunus asıllı Alman yıldızın düşünmek için süre istediği belirtildi.

DEV TAKIMLARDA OYNADI

■ KARİYERİ başarılarla dolu olan Sami Khedira, profesyonel olduğu Stuttgart’ta 3 sezon oynadıktan sonra 2010 yılında İspanyol devi Real Madrid’e transfer oldu. 5 yıl boyunca Eflatun-Beyazlılar’ın formasını terleten Alman oyuncu, 2015’te Juventus’a geçti. 4 senede İtalyanlarla 127 maça çıkan Khedira, 21 gol 13 asistlik performans sergiledi. Khedira Almanya Milli Takımı’yla da 77 maça çıktı ve 7 gol attı, 9 da asist yaptı.