Khedira bombası

İTALYANLAR DA DUYURDU

FENERBAHÇE, transferde yılın bombasını patlatmak için düşmeye bastı. Sarı-Lacivertliler'e Ramsey ve Rabiot transferleri sonrasında Juventus’ta forma şansı bulma ihtimali kalmayan Alman yıldız Sami Khedira önerildi. İtalyan ekibinden ayrılması beklenen oyuncuyla ve Juve ile temasa geçildi. İtalya’nın önde gelen basın organlarından Sky Sports da transfer gelişmesini duyurdu. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Khedira 5 yıl Real Madrid’de forma giydikten sonra 2015'te Juventus’a gelmişti.

DÜZCE’DE EMRE RÜZGARI ESİYOR

F.BAHÇE'NİN Topuk Yaylası kampında Emre Belözoğlu rüzgarı esiyor. Tecrübeli oyuncu saha içi ve saha dışındaki performansı ile kampın havasını değiştirdi. Sarı-Lacivertliler'in yeni kaptanı olması beklenen Emre, geldiği günden bu yana birebir görüşmelerle takım arkadaşlarına Fenerbahçe'de olmanın ne demek olduğu konusunda brifingler veriyor. Emre 38 yaşında olmasına rağmen idmanlardaki temposuyla herkesi kendine hayran bırakıyor.