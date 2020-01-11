Kendisine kulüp arayan Adil Rami'de son çare sözleşme feshi
Simon Falette'nin transferi sonrası gözden çıkarılan Adil Rami kulüp arıyor.
Tecrübeli savunmacının menajerinin, Fransa ve yurt dışından bazı takımlarla temasta olduğu, görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Son çare ise Rami'nin sözleşmesinin feshedilmesi olacak.
VEDA MESAJI
Rami Instagram'dan paylaşım yaptı. Farklı takımlarda forma giydiği dönemde yıldız isimleri durdururken çekilen karelerini paylaşan oyuncu, "Burada veya başka yerde, tutkum için savaşmaya devam edeceğim" dedi. Rami'nin paylaşımı 'ayrılık' mesajı olarak algılandı.
(Taklvim)
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