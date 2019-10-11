Kendi yolunu kendin çiz! Türkiye-Arnavutluk muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ A MİLLİ Futbol Takımı, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri H Grubu 7. Maçında bugün ilk maçta deplasmanda 2-0 yendiği Arnavutluk’u ağırlıyor. Ülker Stadı’nda saat 21.45’te oynanacak karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Türkiye, Arnavutluk’u mağlup ettiği taktirde, hem yoluna devam edecek hem de aynı anda oynanacak İzlanda-Fransa maçının sonucuna göre finaller için büyük yol kat etmiş olacak. Fransa kazanırsa, 3 puan almamız halinde İzlanda ile 6 puanlık fark oluşacak.

12 MAÇTA 5-4 ÖNDEYİZ

■ TÜRKİYE ile Arnavutluk bugünkü maçla birlikte 12. Randevuya çıkacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında geride kalan 11 maçta Türkiye 5, Arnavutluk 4 galibiyet elde etti. Türkiye, bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Son maçında İzlanda’yı 4-2 mağlup ederek formda olduğunu ispat eden Arnavutluk, bugünkü maçta son şansını kullanmak istiyor. Türkiye, Arnavutluk’u yendiği taktirde pazartesi günü grubun iddialı ekibi Fransa ile final maçına çıkacak. Kazanmamız halinde grup birinciliği şansımız artacak.

MUHTEMEL 11’LER:

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Ozan, Abdülkadir, Emre, Hakan, Kenan Karaman, Cenk

ARNAVUTLUK: Strakosha, Lenjani, Hysaj, Djimsiti, Dermaku, İsmajl, Gjasula, Bare, Manaj, Memushaj, Cikalleshi