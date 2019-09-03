  • Bist 100
    99148
  • Dolar
    5,7570
  • Euro
    6,3022
  • Altın
    283,2470
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı! Osym.gov.tr ek tercih kılavuzu 2019 için tıklayın Ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı! Osym.gov.tr ek tercih kılavuzu 2019 için tıklayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı
Rumlarda Maraş alarmı: Rus ve Çinli yatırımcılar Maraşa yöneldi Rumlarda Maraş alarmı: Rus ve Çinli yatırımcılar Maraşa yöneldi
Mimar Sinan eseri tarihi cami bahçesine çocuk parkı kurulacak Mimar Sinan eseri tarihi cami bahçesine çocuk parkı kurulacak
Türkiye genelinde radarla hız denetimi yapıldı Türkiye genelinde radarla hız denetimi yapıldı
Suudi Arabistan-BAE: Zoraki ittifak Suudi Arabistan-BAE: Zoraki ittifak
Ünal Karaman, Şenol Güneş'i yakaladı Ünal Karaman, Şenol Güneş'i yakaladı
Didim'de alkollü bir mekanda evcilleştirilmiş bir papağana alkollü içecek içirilmesi büyük tepki topladı Didim'de alkollü bir mekanda evcilleştirilmiş bir papağana alkollü içecek içirilmesi büyük tepki topladı
Yangın tatbikatından bile korkan Yunanistan, Türk donanması ile karşı karşıya geliyor Yangın tatbikatından bile korkan Yunanistan, Türk donanması ile karşı karşıya geliyor
Kazandığı ilk parayla eski takım arkadaşlarına krampon aldı Kazandığı ilk parayla eski takım arkadaşlarına krampon aldı
Demet Akalın, Tuba Ünsal'ı tiye aldı Demet Akalın, Tuba Ünsal'ı tiye aldı
Karaaslan: Kanserojen maddelerin dokunarak anlaşılması mümkün değil Karaaslan: Kanserojen maddelerin dokunarak anlaşılması mümkün değil
İngiliz sterlini 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde İngiliz sterlini 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde
Fenerbahçe, genç oyuncularını kiralık gönderdi Fenerbahçe, genç oyuncularını kiralık gönderdi
Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması
Yeni transferler için düzenlenecek imza töreninin biletleri 23 TL Yeni transferler için düzenlenecek imza töreninin biletleri 23 TL
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Netflix Türkiye'den açıklama geldi! Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Netflix Türkiye'den açıklama geldi!
Kum tepeleriyle ünlü Patara carettaların da yuvası Kum tepeleriyle ünlü Patara carettaların da yuvası
Fenerbahçe ve Bursaspor, çocuklar için sahaya çıkacak Fenerbahçe ve Bursaspor, çocuklar için sahaya çıkacak
Çukur dizisi yeni sezona bomba transferle başlıyor! Yeni oyuncu: Damla Sönmez Çukur dizisi yeni sezona bomba transferle başlıyor! Yeni oyuncu: Damla Sönmez
'Büyük Çamlıca Camisi bir kültür külliyesi' 'Büyük Çamlıca Camisi bir kültür külliyesi'
Berfu Yıldız, eşi Eser Yenenler'in ameliyat olmasına engel oldu Berfu Yıldız, eşi Eser Yenenler'in ameliyat olmasına engel oldu
ABD'nin İdlib'e hava saldırısı neyi hedefliyor? ABD'nin İdlib'e hava saldırısı neyi hedefliyor?
İspanyol futbolunda ilk şike davası başladı İspanyol futbolunda ilk şike davası başladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Eylül 2019 Salı 14:47:10 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 14:50:02

Kazandığı ilk parayla eski takım arkadaşlarına krampon aldı

Antalyaspor'da geçen sezon U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Nijeryalı Paul Mukairu, profesyonel futbol kariyerinde kazandığı ilk parayla eski takım arkadaşlarına krampon alıp, hediye etti.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da geçen sezon U19 takımında forma giyen Nijeryalı forvet Paul Mukairu, hazırlık kamplarındaki performansıyla teknik direktör Bülent Korkmaz'ın gözüne girdi. Ligin ilk haftasındaki Göztepe ve ikinci haftasındaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında teknik direktör Bülent Korkmaz'ın ilk 11'de görev verdiği Paul Mukairu, 3'üncü maçında Konyaspor deplasmanında 78'inci dakikada oyuna girerek takımına beraberliği getiren golü attı.

Maçlardaki performansıyla teknik direktör Bülent Korkmaz'ın yanı sıra taraftarın da beğenisini kazanan Paul Mukairu, geçen sezon U19 takımında forma giyen arkadaşlarını unutmadı. Ligin ilk maçında Göztepe karşısındaki galibiyet sonrası futbolculara ödenen 50 bin lira primle ilk parasını kazanan Paul Mukairu, geçen sezon birlikte forma giydiği takım arkadaşlarına krampon hediye etti.

Profesyonel futbol kariyerindeki ilk parasıyla takım arkadaşlarının gönlünü kazanan Paul Mukairu, Konya deplasmanı dönüşünde Sportif Direktör Sedat Karabük ile geçen sezon oynadığı U19 takımının teknik sorumlusu Rauf Kolancı'yı ziyaret etti. Paul Mukairu, "Antalyaspor gibi güzel bir takımın oyuncusu olmamda antrenörlerimin büyük emeği var. Bunu ömrümce unutmayacağım" dedi.  (İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ