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30 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 23:20:02

'Kazanacaksınız, başka yolu yok'

Fenerbahçe, bugün Göztepe’ye konuk oluyor... Sarı-Lacivertliler’de tek hedef üç puan. Teknik direktör Ersun Yanal da dün öğrencileriyle yaptığı toplantıda, "Bu maçı kazanacaksınız. Başka yolu yok" diyerek zaferi işaret etti.

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE, Süper Lig’in 13.haftasında bugün Göztepe’ye konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor’la deplasmanda berabere kalarak zirve yarışında ağır yara alan Sarı-Lacivertliler’de bugün tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. Ancak, Sarı-Kanarya, İzmir deplasmanında son iki senedir kazanamıyor. 2017-18’de rakibiyle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, geçen sezon ise Halil Akbunar’ın attığı golle Göz Göz’e 1-0 mağlup olmuştu.

AKSİ BİR SONUÇ İSTEMİYORUM

 ■ TEKNİK direktör Ersun Yanal ise bu zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi planlıyor... Son taktik çalışmasını dün sabah saatlerinde yapan Sarı-Lacivertliler, ardından İzmir’e hareket etti. Ersun Yanal ise çalışmanın ardından oyuncularına şöyle seslendi: “Geçen hafta yaşadığımız kayıp bize yakışmadı. Şampiyon olmak istiyorsanız, bu maçı kazanacaksınız. Başka yolu yok. Taraftarımız ve camiamız bizden galibiyet bekliyor. Aksi bir sonuç istemiyorum.

MAX KRUSE İLK 11’E YAKIN

 ■ SARI-LACİVERTLİLER’DE sakatlığını atlatan Max Kruse ve Vedat Muriç’in bugün kadroda olması, Alman oyuncunun ise ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Ancak Vedat’ın durumu maç saatinde belli olacak. İki takım bugün tarihinde de 51.kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 50 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Sarı-Lacivertliler’in 75 golüne İzmir temsilcisi 33 golle yanıt verdi.

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