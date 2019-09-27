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27 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 00:19:01

'Kazanacağımıza eminim'

Galatasaray’ın unutulmaz İsveçlisi Johan Elmander, derbiyi Sarı-Kırmızılılar’ın kazanacağına kesin gözüyle bakıyor. Dün Florya’ya gelen Elmander, eski takımına başarılar diledi.

GÜNEŞ

■ 2011-2014 yılları arasında G.Saray forması giyen İsveçli forvet Johan Elmander, dün Florya’ya gelerek derbi hazırlıklarını sürdüren takımına moral ziyaretinde bulundu. Sarı-Kırmızılı kulüp için forvet gözlemcisi olarak çalışmaya devam eden Elmander, birlikte forma giydiği Selçuk İnan ve Fernando Muslera ile sarılarak hasret giderdi. Teknik direktör Fatih Terim’le de bir araya gelen İsveçli, “Derbide size güveniyorum. Eski günlerdeki gibi kazanmaya devam” dedi.

HİÇ ŞÜPHEM YOK

■ HEYECANLA beklenen derbi öncesi tahminde de bulunan Elmander, TRT Spor’a şunları söyledi: “Her zamanki gibi büyük bir derbi olacak ama kazanacağımıza eminim. G.Saray’ı izleyeceğim ve destekleyeceğim için çok mutluyum. Tüm dünyada sonucu merakla beklenen bir maç… İsveç’te bile takip edildiğini biliyorum. Umarım gerginlik yaşanmaz ve iyi bir futbol izleriz. Galatasaray’ı 3 puana yakın görüyorum hatta dediğim gibi kazanacağımızdan şüphem yok.”

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