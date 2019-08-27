Kayserispor'dan forvet isteyen taraftarına: Artık rahat uyuyabilirsin
İstikbal Mobilya Kayserispor, resmi sosyal medya hesabından forvet isteyen taraftarına Togolü golcü Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşmeyi hatırlatarak, "Artık rahat uyuyabilirsin. O burada!" paylaşımı ile cevap verdi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi´nde öğrenci olan Kayserispor taraftarı Emre Sallanbaş (20), Twitter hesabından "3 gündür uyumuyorum forvet lütfen artık forvet açıklayın forvet sabırsızlıkla forvet bekliyoruz" şeklinde paylaşımda bulundu. Togolü golcü Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Kayserispor'un resmi hesabından ise Emre Sallanbaş'a cevap verildi.
Sarı kırmızılı takımın hesabından yapılan paylaşımda, "Artık rahat uyuyabilirsin Emre. O burada!" denildi. (DHA)
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