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09 Aralık 2019 Pazartesi 09:43:57 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 09:46:45

Kayserispor'da Umut ile Şamil kadro dışı

İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz kadroya alınmadı.

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da maç kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Bülent Uygun, kadroya 18 futbolcu dahil ederken takım kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz alınmadı. Geçen hafta Emmanuel Adebayor, Atila Turan, Adryan Tavares ve Paul Georges Ntep ile yollarını ayıran, Nurettin Korkmaz'ı sakatlar kadrosuna dahil eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da kadro sıkıntısı yaşanırken takım kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz kadro dışı kaldı. Teknik Direktör Bülent Uygun, bu iki futbolcuyu Çaykur Rizespor maçı kadrosuna dahil etmedi. İki oyuncu, müsabakayı tribünden takip edebilecek. Ayrıca süresiz kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu da, sakatlığı bulunan Alpay Çelebi ile Levent Gülen de kadroda yer almayacak diğer isimler.

Muhtemel 11

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Çaykur Rizespor karşısına Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Mert Kula, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Dja Djedje, Bernard Mensah, Ziya Alkurt, Pedro Henrique, Artem Kravets 11'i ile çıkması bekleniyor.

Emre yedek

Teknik direktör Bülent Uygun'un Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü genç yetenek Emre Demir, Rizespor maçı 11'inde yeralamadı. Geride kalan hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında da görev almayan Emre Demir, Rizespor maçında yedekler arasında olacak. Ayrıca İsmail Çipe, Aymen Abdennour, Ben Rienstra, Ramazan Emirhan Civelek, Furkan Polat ve Aksel Aktaş da yedekler arasında oturacak.  (İHA)

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