Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Tayfur Havutçu getiriliyor

  • Bist 100
    104760
  • Dolar
    5,7495
  • Euro
    6,3232
  • Altın
    277,1070
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Japonya'daki yeni yeraltı dedektörü uzay-zamandaki dalgalanmaları arayacak Japonya'daki yeni yeraltı dedektörü uzay-zamandaki dalgalanmaları arayacak
Masterchef Eda kimdir? Masterchef Eda Karabulut Nayır nereli, kaç yaşında? Masterchef Eda kimdir? Masterchef Eda Karabulut Nayır nereli, kaç yaşında?
BM'den Suriye açıklaması: Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız BM'den Suriye açıklaması: Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız
Başkan Erdoğan Belgrad'da konuşuyor Başkan Erdoğan Belgrad'da konuşuyor
Dijital Türkiye kullanıcı sayısı 44,2 milyona ulaştı Dijital Türkiye kullanıcı sayısı 44,2 milyona ulaştı
Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan görevden alındı Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan görevden alındı
NBA ile Çin arasında büyük gerginlik! NBA ile Çin arasında büyük gerginlik!
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ameliyat edildi Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ameliyat edildi
2020 YKS sınavı ne zaman? YKS 2020 başvuru tarihi 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS 2020 başvuru tarihi
'Azerbaycan'da hoparlörden ezan yasaklandı" haberleri gerçeği yansıtmıyor' 'Azerbaycan'da hoparlörden ezan yasaklandı" haberleri gerçeği yansıtmıyor'
Galatasaray'dan Henry Onyekuru bombası! Nijeryalı yıldız oyuncu geri mi dönüyor? Galatasaray'dan Henry Onyekuru bombası! Nijeryalı yıldız oyuncu geri mi dönüyor?
Bankaya diye çıktı, 6 gündür haber alınamıyor! Bankaya diye çıktı, 6 gündür haber alınamıyor!
İletişim Başkanı Altun: Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez İletişim Başkanı Altun: Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez
İstanbul'daki en büyük eğitim kurumunun taşınması başladı İstanbul'daki en büyük eğitim kurumunun taşınması başladı
Balıkçılar havanın soğumasını bekliyor Balıkçılar havanın soğumasını bekliyor
İstanbul'da 30 bin öğrenciye sınırsız eğlence imkanı İstanbul'da 30 bin öğrenciye sınırsız eğlence imkanı
Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Tayfur Havutçu getiriliyor Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Tayfur Havutçu getiriliyor
İsrail'in Türkiye düşmanlığıyla dolu planının detayları basına sızdı İsrail'in Türkiye düşmanlığıyla dolu planının detayları basına sızdı
29 Ekim resmi tatil ne kadar? 29 Ekim resmi tatili ne zaman başlar? 29 Ekim resmi tatil ne kadar? 29 Ekim resmi tatili ne zaman başlar?
Son Dakika Haberi... Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde bombalı saldırı Son Dakika Haberi... Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde bombalı saldırı
Konya'daki düğünlerde 7 silah ele geçirildi Konya'daki düğünlerde 7 silah ele geçirildi
Selahattin Demirtaş’a 1 yıl 3 ay hapis Selahattin Demirtaş’a 1 yıl 3 ay hapis
Rusya’dan olası Suriye operasyonu açıklaması: Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini kabul ediyoruz Rusya’dan olası Suriye operasyonu açıklaması: Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini kabul ediyoruz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:51:09 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 15:53:09

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Tayfur Havutçu getiriliyor

Süper Lig’de Göztepe’ye 4-0 mağlup olan Kayserispor’da teknik direktör Hikmet Karaman’ın geleceği tartışılmaya devam ediliyordu ve beklenen oldu Karaman görevinden ayrıldı... Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyet sonrasında istifa eden ancak yönetimin arkasında durduğu tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. Kayserispor’da Hikmet Karaman’ın yerine gelmesi beklenen isimler arasında en büyük adayın Tayfur Havutçu olduğu öğrenildi.

Süper Lig'de bu sezon galibiyete hasret olan ve 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılarda eleştirilerin hedefi teknik direktör Hikmet Karaman olmuştu. Geçtiğimiz hafta 2-1 mağlup oldukları Konyaspor maçı sonrası yönetimle bir araya gelen ve istifasını vermek isteyen Karaman'a yönetim destek olmuş, yola devam kararı alınmıştı. Son dakika gelişmesiyle birlikte, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Göztepe'ye de farklı mağlup olan Kayserispor'da Hikmet Karaman, görevini bıraktı. Karaman'ın Göztepe karşısında çıkardığı farklı ilk 11'in yönetimde bardağı taşıran son damla olduğu öğrenildi.

TAYFUR HAVUTÇU SESLERİ

Ligde milli araya girilmesiyle birlikte Kayserispor'u hareketli günler bekliyor... Teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrılmasıyla birlikte, sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk isim Tayfur Havutçu. Önümüzde hafta içi Havutçu ile bir araya gelecek olan Kayserispor yönetimi, daha önce Beşiktaş'ı ve Adana Demirspor'u çalıştıran, ayrıca A Milli Takım'da da görev alan tecrübeli teknik adama takımı emanet etmek istiyor. Havutçu, daha önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevinde de bulunmuştu.

Öte yandan Kayserispor yönetiminin alternatif isimler üzerinde de durduğu öğrenildi. Havutçu dışında Hamza Hamzaoğlu, Samet Aybaba ve İlhan Palut gibi isimler de Kayserispor yönetiminin gündeminde yer alıyor.

(Fotomaç)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ