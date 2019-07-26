Kayserispor'da tatsız prova! Büyük fark sonrası maç yarıda kaldı

Kayserispor, hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg'la karşı karşıya geldi. 25'er dakikadan 3 devre halinde oynanması planlanan müsabakada, Kayserispor'un 9 gol yemesi üzerine hakem maçı 60. dakikada bitirdi.

Alman ekibinin gollerini 2, 21 ve 55'te Brandon Borrello, 10 ve 46. dakikalarda Marco Terrazzino, 27 ve 30'da Lucas Höler, 36'da Yoric Ravet ve 60'ta Jerome Gondorf attı.

Sarı kırmızılıların tek golü ise Emre Demir'den geldi.