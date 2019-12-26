26 Aralık 2019 Perşembe 12:36:58 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 12:40:51
Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kasım ayı başında göreve başlayan Bülent Uygun, Kayserispor'un başında Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 mağlubiyet 2 galibiyet almıştı. Sarı kırmızılı ekip ligin son sırasında bulunuyor.
Ayrıntılar birazdan...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT