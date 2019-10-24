Kayserispor'da Brice Dja Djedje ile yollar ayrıldı

Bir süredir yönetimden alacağını isteyen ve bu nedenle idmanlara çıkmayan Brice Dja Djedje ile yapılan son görüşme sonrası ayrılık kararı çıktı.

Alacaklarını istediği için kadro dışı bırakılan Brice Dja Djedje, geçen sezon Ankaragücü'nde forma giymiş ve Erol Bedir tarafından transfer edilmişti.

Teknik Direktör Samet Aybaba, Brice Dja Djedje'nin artık olmayacağını, Adabayor'un ve Artem Kravets'in ise sakatlığının bulunduğunu söyledi.

(Sporx)