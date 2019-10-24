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24 Ekim 2019 Perşembe 14:55:03 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:56:38

Kayserispor'da Brice Dja Djedje ile yollar ayrıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da defans oyuncusu Brice Dja Djedje ile yollar ayrıldı.

Bir süredir yönetimden alacağını isteyen ve bu nedenle idmanlara çıkmayan Brice Dja Djedje ile yapılan son görüşme sonrası ayrılık kararı çıktı.

Alacaklarını istediği için kadro dışı bırakılan Brice Dja Djedje, geçen sezon Ankaragücü'nde forma giymiş ve Erol Bedir tarafından transfer edilmişti.

Teknik Direktör Samet Aybaba, Brice Dja Djedje'nin artık olmayacağını, Adabayor'un ve Artem Kravets'in ise sakatlığının bulunduğunu söyledi.

(Sporx)

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