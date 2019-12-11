Kayserispor'a 'kadın eli' değdi

Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor maçındaki 3 puanın, kendisi için başkanlığa geldikten sonra alınan ilk galibiyet olması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu galibiyetin takımın birlikteliğini güçlendirdiğini anlatan Gözbaşı, "Fenerbahçe maçından sonra bu göreve talip oldum. O günden bu yana oyuncularla yakın bir ilişkim var. Kongreden sonra gelen bu ilk galibiyet hem takıma hem şehrimize moral oldu. Mücadelesi yüksek, seyir zevki bol bir maçtı. Maçtan önce ben hep gülüyordum. Çocuklar da biraz erken güldüğümü düşündüler ama ben onlara maçtan sonra da güleceğimizi söyledim." diye konuştu.

- "Bir çiçekle bahar olmaz"

Çaykur Rizespor karşısında alınan 3 puanın taçlandırılması için gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK maçından da galibiyetle ayrılmaları gerektiğinin altını çizen Gözbaşı, şöyle devam etti:

"Tek bir galibiyetle her şey yoluna girdi diyemeyiz. Bir çiçekle bahar olmaz. Takımda bir toparlanma var ancak bunu bir maçla ölçemeyiz. Önümüzdeki hafta yapacağımız Gaziantep FK maçı bizim için hayati önem taşıyor. Şu an tüm konsantrasyonumuzu bu maça verdik. İçeride 3 puan aldıktan sonra deplasmandan eli boş gelmek olmaz. Çaykur Rizespor maçınından aldığımız 3 puanı Gaziantep FK'den alacağımız galibiyetle taçlandıracağız. Bizim için zor bir maç olacak. Gaziantep FK, Denizlispor maçında puan kaybetti. Ama biz yine aynı umutla gideceğiz, en iyi şekilde oynayacağız. Bizim puana çok ihtiyacımız var. İyi oynayan kazanacak."

- "Birlikteliğe ihtiyacımız var"

Takımı bir an önce üst sıralara taşımak için mesai harcadığını kaydeden Gözbaşı, "Göreve geldiğimiz günden beri takımın havası iyi yönde yükseliyor. Ben takıma sadece kadın dokunuşu yaptım. Takımı dinledim, sorunları anlamaya çalıştım, insanlarla direkt iletişime geçtim." ifadelerini kullandı.

Alınan bir galibiyetin büyük bir başarı olmadığını, bu galibiyetin devamının gelmesi gerektiğini vurgulayan Berna Gözbaşı, "Buna ben de takımım da inanıyoruz. Bu günler geçecek ve Kayserispor hak ettiği yerlere gelecektir. Bizim sadece birlikteliğe ihtiyacımız var. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Diyalog kurmaya çalışıyorum. Herkes bir taraftaydı, herkesi aynı hedefe kilitlemeye, tarafları bir araya getirmeye çalışıyorum. Ben daha önce de söyledim: Öncelikle yönetim takım olacak, çalışanlar takım olacak ki takım, takım gibi hareket etsin." şeklinde konuştu. (AA)