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09 Aralık 2019 Pazartesi 22:16:50 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 22:17:16

Kayserispor üç hafta sonra kazandı

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 9. dakikada Bernard Mensah'ın asistinde Artem Kravets kaydetti.

Bu galibiyetle Süper Lig'deki 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren İstikbal Mobilya Kayserispor, 14. maçlar sonunda 2. galibiyetini aldı ve puanını 10'a yükseltti.

Son 5 maçında 3. mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise 17 puanda kaldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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