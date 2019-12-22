22 Aralık 2019 Pazar 16:13:22 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 16:45:39
Kayserispor-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER
KAYSERİSPOR: Lung, Mert, Lopes, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Emre Demir, Rienstra, Hasan Hüseyin, Ziya, Kravets
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Çaiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli
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