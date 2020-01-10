Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bugün yarın transfer olur

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, takımın Antalya kampının verimli geçtiğini ve ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Gözbaşı, sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampında gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını anımsatarak, 4-5 oyuncuyla da görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Kampın verimli geçtiğini ve teknik direktör Robert Prosinecki ile oyuncuların çok çabuk kaynaştıklarını vurgulayan Gözbaşı, "Takımda hiç olmadığı kadar birlik beraberlik anlayışı hakim. Yeni gelen oyuncularımız takıma hemen adapte oldular. Hocayı oyuncular çok sevdi. Hepimiz hedefe kilitlendik. Tek düşüncemiz ligde kalmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Olumsuz hiçbir şey düşünmüyoruz." diye konuştu.

Gözbaşı, tüm mesailerini Kayserispor'un ligde kalabilmesi için harcadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Burada her akşam teknik ekiple, hocamızla toplanıyoruz. Gece geç saatlere kadar Kayserispor için ne yapabiliriz, bunun tartışmasını yapıyoruz. Takımımız ligin son sırasında. Maddi olarak sıkıntılarımız var. Yeni transferler, 'Paramızı alabilir miyiz?' gibi düşüncelere kapılıyorlar. Biz bunun değiştiğini anlatmaya, bütçe bulmaya çalışıyoruz. Stoperle ilgili arayışlarımız devam ediyor. Hocamızın kesin istediği isimler var. Bugün yarın sonuç alacağız inşallah."

"Bu takım ne benim ne de yönetim kurulu üyelerinin"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacakları maçın, kendileri için çok önemli ve Robert Prosinecki ile takıma yeni katılan oyuncuların ilk karşılaşması olacağını hatırlatan Gözbaşı, "Bizim öncelikli hedefimiz ligde kalmak ama Fenerbahçe ile yapacağımız maç çok önemli. Yeni takımı bu maçta görmüş olacağız. Bütün şehri o gün stadyuma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gözbaşı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Transfer dönemi, harcama dönemi. O yüzden karınca kararınca bağış yapmak isteyenler için kampanya başlattık. Şimdilik iyi gidiyor. Kayserispor'u düşünen herkesten katkıda bulunmalarını bekliyoruz. 10 lira ufak bir rakam ama birikince katkı verecektir. Bu takım ne benim ne de yönetim kurulu üyelerinin. Bu takım şehrin takımı. Şehrin tanıtımı için çok önemli. Benim başkan olmamla birlikte bu konu, ulusaldan uluslararası boyuta taşındı. Hırvatistan'da en çok satılan dergilerden biri, Fenerbahçe maçı öncesinde röportaj için gelecek. Dünyanın her yerinden ilgi var. Bu, şehrimizin tanıtımı için de çok önemli."

Şenol Güneş'ten ziyaret

Kayserispor'un kampını ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, başkan Gözbaşı, teknik direktör Prosinecki ve bazı oyuncularla görüştü.

Güneş, sarı-kırmızılı ekibin iyi bir yönetime ve ligde kalabilecek kabiliyete sahip olduğunu kaydetti.

Tecrübeli teknik adam, Kayserispor'un ligin son sırasında olmasına rağmen basının ilgi gösterdiği takımlar arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

(AA)