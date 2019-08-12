Kayserispor, Aksel Aktaş'ı transfer etti

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransa’nın Stade Reims takımından U 16 ve U 18 Fransa Milli Takımları, U 19 da Türk Milli Takımında oynamış Aksel Aktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.