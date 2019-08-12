12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:18:33 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:19:01
Kayserispor, Aksel Aktaş'ı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransa’nın Stade Reims takımından U 16 ve U 18 Fransa Milli Takımları, U 19 da Türk Milli Takımında oynamış Aksel Aktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
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