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31 Ekim 2019 Perşembe 19:29:25 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 19:30:58

Kayserispor 5. tura adını yazdırdı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında TFF 3. Lig ekibi Bayrampaşa'yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında ikinci sarı kartını gören Kayserisporlu Atila Turan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelede 90 dakikada golsüz eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

95. dakikada sol kanattan gelen Kayserispor'da Nurettin Korkmaz'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ümran Zambak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

118. dakikada orta sahada topu kapan Ümran Zambak, Hasan Hüseyin Acar'a pasını verdi. Hasan Hüseyin Acar çapraz pozisyondan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Kayserispor adını 5. tura yazdırdı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Özgüç Türkalp, Önder Yılmaz, Anıl Usta

İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Ramazan Civelek, Atila Turan, Nurettin Korkmaz, Ömer Uzun (Dk. 82. Ziya Alkurt), Aksel Aktaş (Dk. 82 Hasan Hüseyin Acar), Levent Gülen, Mert Kula, Ntep (Dk. 111 Furkan Polat), Ercan Çifci, Adryan (Dk. 39 Ümran Zambak)

Bayrampaşa: Cengizhan Şarli, Melih Alcu, Ege Atlam, Hüseyin Güngör, Sefa Etöz, Savaş Çakır (Dk. 99 Hüseyin Tokmak), Hakkı Şimşek, İbrahim Köse (Dk. 99 Cankut Atasoy), Erdem Koçal (Dk. 99 Bünyamin Balat), Muhammed Demirci (Dk. 84 Mertcan Aktaş), İsmail Erdoğan

Goller: Dk. 95 Ümran Zambak (Kayserispor), Dk. 118 Hasan Hüseyin Acar (Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Atila Turan (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Muhammed Demirci, Dk. 26 Hüseyin Güngör, Dk. 62 Savaş Çakır, Dk. 90+2 Sefa Etöz, Dk. 110 Bünyamin Balat (Bayrampaşa), Dk. 25 Ntep, Dk. 81 Levent Gülen (Kayserispor)

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