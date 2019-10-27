Kaybeden yanar! Beşiktaş-Galatasaray muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ ile G.Saray, Süper Lig’in 9. haftasında kozlarını paylaşıyor. Siyah-Beyazlılar için sezonun ilk derbisi anlamını taşıyan maçta kazanmaktan başka çare yok. UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton maçıyla başlayan “İyi futbol kötü sonuç” şanssızlığını kırmak isteyen Kartal, derbiyi kazanıp rahatlamanın peşinde… Sarı-Kırmızılılar’da da durum pek farklı değil. Evinde F.Bahçe’yi yenemeyen son şampiyon, 2. derbisinden galip ayrılıp yükselişe geçmek istiyor.

BURAK YILMAZ KADRODA YOK

■ DERBİ öncesi Beşiktaş’ta sakatlıklar can sıkıyor. İki sağ beki de saat olan Siyah-Beyazlı ekipte stoper Victor Ruiz’in durumu da şüpheli… Kartal’da N’Koudou, Burak Yılmaz yok Diaby’nin durumu ise maç saati belli olacak. G.Saray’da son haftaların formda ismi Ömer Bayram kart cezalısı. Yaklaşık bir aydır takımla çalışmayan Kolombiyalı golcü Falcao’nun da oynaması beklenmiyor. Öte yandan, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş başkanı olarak ilk maçını yaşayacak.

AVCI’NIN SON ŞANSI MI?

■ BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, derbiye büyük baskı altına çıkıyor. Her ne kadar başkan Çebi tarafından, “Devre arasına kadar dokunmam” açıklaması gelse de, derbinin kaybedilmesi Avcı’yı istifaya götürebilir. Taraftarın şimdilik arkasında durduğu tecrübeli çalıştırıcı, olası bir yenilgide tribünleri de karşısına alacak. Hocalık kariyerinde 61. kez bir derbide görev yapacak Fatih Terim ise Beşiktaş’a karşı 31. sınavını verecek. Terim’in karnesinde 12 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 6 beraberlik yazıyor.

SON YILLARDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

■ İKİ takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş'ın galibiyetlerde 5’e 3 üstünlüğü bulunuyor. 346. Randevu öncesi, 95 yıllık rekabette G.Saray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 122-110, gol sayılarında da 484-452 üstünlüğü bulunuyor. 122 lig maçında ise Aslan 45, Kartal ise 35 kez kazandı.