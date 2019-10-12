Kavga büyüyor

GÜNEŞ

■ GALATASARAY’DA gerginler ve polemiklerin önü ardı kesilmiyor. Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasında yaşanan gerginlikte sular şimdilik durulurken, divan kurulunun hafta içinde yaptığı toplantıda açığa çıkan yönetim-divan gerginliği yapılan açıklamalarla artarak devam ediyor. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun yaptığı çok sert konuşmaya anında cevap vermeyen başkan Mustafa Cengiz, önümüzdeki günlerde bu konu üzerinde gerekli açıklamaları yapacağını dile getirdi.

KÜRSÜLER HADSİZCE KULLANILIYOR

SARI-KIRMIZILI kulübün 114. kuruluş yılı programı kapsamında kurucu başkan Ali Sami Yen'in mezarı başında anma töreni düzenledi. Törene katılan başkan Cengiz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada Hamamcıoğlu’nu kastederek sert sözler sarf etti. Cengiz, kaydetti: “Bu konuda hafta içinde basına geniş açıklamalarda bulunacağım. Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır. Ali Sami Yen'in mezarı başında bu polemiklere fazla girmek istemiyorum.”