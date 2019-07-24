24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:59:38 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:04:43
Kasımpaşalı Trezeguet, Aston Villa'ya transfer oldu
Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Premier Lig'e yeni yükselen Aston Villa'ya transfer oldu.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, Premier Lig'e yeni yükselen Aston Villa'ya transfer oldu.
24 yaşındaki Mısırlı futbolcu, Premier Lig ekibi Aston Villa ile resmi sözleşmeye imza attı.
Daha önce 7 milyon euroluk teklifi reddeden Kasımpaşa'nın bu transferden 11 milyon euro kazanması bekleniyor. (Sporx)
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