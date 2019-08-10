Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya alınan Diagne için ne gelen var ne giden

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Afrika Kupası’ndan dönerek kampa katılan tecrübeli golcü, Fatih Terim’in kararıyla kadroya dahil edilirken, oyuncunun yarın oynanacak olan Fiorentina maçında görev alacağı ifade ediliyor.

'GOL KRALINI NASIL SATAMAZSINIZ?'

Adı sık sık Katar ve Arabistan kulüpleriyle anılmasına rağmen henüz resmi anlamda bir takımla anlaşmaya varamayan Diagne’de kayda değer bir gelişmenin olmaması Senegalli forvetin bu sezon Falcao’yla birlikte oynayacağının sinyallerini verirken, sarı kırmızılı yöneticilerin Süper Lig’de 30 gol atan bir ‘gol kralını’ zarar etmeden başka bir kulübe satamaması taraftarların tepkisini çekiyor. Bonservisine 13 milyon Euro ödenen Mbaye Diagne için en son Rusların talip olduğu iddia edilirken, Spartak Moskova’nın bu paralara çıkamadığı ve oyuncudan vazgeçtiği belirtilmişti.