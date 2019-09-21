Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma sakatlandı
Ricardo Quaresma, Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlandı. Bir süre kendisini deneyen tecrübeli futbolcu, oyuna devam edemezken Popov da sakatlanarak yerini Fernandes'e bıraktı.
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, evinde Antalyaspor'u konuk ederken Ricardo Quaresma şoku yaşandı. Quaresma, 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Kendini acı içinde yere bırakan Portekizli futbolcunun yerine Teknik direktör Kemal Özdeş David Pavielka'yı oyuna dahil etti
Aatif Chahechouhe'nun müdahalesi sonrası sakatlanan Portekizli oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak
Öte yandan Quaresma öfkeden kramponunu çıkarıp yere vururken, yıldız futbolcuyu Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz teselli etti.
Ayrıca Kasımpaşa'da 28. dakikada ise bu kez Strahil Popov sakatlandı. Bulgar futbolcu, oyuna devam edemezken yerini Jorge Fernandes'e bıraktı.
(Sporx)
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