01 Aralık 2019 Pazar 11:21:18 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 12:12:33
Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi
Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kasımpaşa'nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.
Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."
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