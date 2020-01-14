14 Ocak 2020 Salı 13:57:45 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 13:58:28
Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı renklerine bağladı
Kasımpaşa, Çekya Ligi ekiplerinden Jablonec’te forma giyen Tomas Brecka’yı kadrosuna kattı.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Çekya ligi ekiplerinden FK Jablonec’in 25 yaşındaki Çekyalı oyuncusu Tomas Brecka, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”
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