Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı renklerine bağladı

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Çekya ligi ekiplerinden FK Jablonec’in 25 yaşındaki Çekyalı oyuncusu Tomas Brecka, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”