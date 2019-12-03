03 Aralık 2019 Salı 15:43:35 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 16:01:25
Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile anlaştı
Kasımpaşa, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Tayfur Havutçu'yu getirdi. Lacivert-beyazlılar, Havutçu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Teknik direktör Tayfur Havutçu son olarak A Milli Takım'da Mircea Lucescu'nun yardımcı antrenörlüğü görevini üstlenmişti.
Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrılmıştı. Ligde oynadıkları 13 maçta topladıkları 12 puanla 15. sırada yer alan Kasımpaşa'da yönetim kan değişikliği kararı vermişti. (TRT spor)
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