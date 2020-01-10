10 Ocak 2020 Cuma 16:19:43 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 16:25:39
Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, daha önce de lacivert-beyazlı formayı giyen Tarkan Serbest'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Avusturya Wien takımının 25 yaşındaki oyuncusu Tarkan Serbest, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.
Tarkan, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti.
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