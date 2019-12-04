Kasımpaşa sahasında Van Spor’u 2-1 mağlup etti

Ziraat Türkiye 5´inci tur ilk maçında Kasımpaşa sahasında TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Van Spor Futbol Kulübü´nü konuk etti. Kasımpaşa; 31´inci dakikada Heintz ve 44´üncü dakikada Aytaç Kara´nın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

TAYFUR HAVUTCU MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

Lacivert beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Tayfur Havutcu da mücadeleyi takip etti. Sabah saatlerinde Kasımpaşa ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Havutcu, yedek kulübesindeki yerini alamazken, mücadeleyi tribünlerden takip etti. (DHA)