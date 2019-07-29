29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:22:48 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:23:43
Kasımpaşa, Mustafa Pektemek transferini açıkladı
Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.
Kasımpaşa’dan yapılan açıklama şu şekilde:
“Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”
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