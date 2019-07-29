Kasımpaşa, Mustafa Pektemek transferini açıkladı

Kasımpaşa’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”