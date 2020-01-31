31 Ocak 2020 Cuma 17:04:33 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 17:06:10
Kasımpaşa, Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj'ı transfer etti
Kasımpaşa, Huddersfield'dan Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj'ı kiraladı.
Kasımpaşa, Huddersfield'ın 25 yaşındaki Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
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